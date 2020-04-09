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Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...

Çin'in Wuhan kentine bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıktığı iddia edilen dünyada 1 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşan, 86 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. İtalya, İspanya, ABD, Fransa ve Çin vaka-ölüm sayılarında başı çekiyor. Korona virüsün belirtisinden, aşısına, tedavisinin yanı sıra merak edilen bir diğer şey ise kaynağı oldu. 'Corona virüs nasıl ortaya çıktı?' sorusu kafaları kurcalıyor. Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişiye ve 86 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu. İşte corona virüs gerçeği.

09.04.2020 09:49 - Son Güncelleme: 09.04.2020 09:49
Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...

Ortaya çıktığı Aralık ayından beri dünyaya diz çöktüren corona virüs, bugüne dek 1 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşmakla kalmadı, 86 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

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Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve milyarlarca insanı eve kapanmaya zorlayarak hayatı tam anlamıyla felç eden corona virüsle ilgili bugüne pek çok teori ortaya atıldı.

Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...

Virüsün nasıl ortaya çıktığını anlamak için büyük uğraş veren uzmanlar ve bilim insanlarının Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımladığı araştırma, bu kritik soruyu yanıtlar nitelikte.

Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...

Corona virüs salgını dünyanın bir çok yerinde binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açarken, insanların doğal yaşamı istismarıyla salgın hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...

Uzmanlar insanların vahşi hayvanlarla avcılık, ticaret veya hayvanların yaşam alanlarını işgal etme yoluyla yakın temasa geçmesinin, yeni salgın hastalıkların yayılması riskini artırdığını söylüyor.

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