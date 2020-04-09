Bilim insanları corona virüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı! Korona virüs salgınına yol açan şey...
Çin'in Wuhan kentine bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıktığı iddia edilen dünyada 1 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşan, 86 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. İtalya, İspanya, ABD, Fransa ve Çin vaka-ölüm sayılarında başı çekiyor. Korona virüsün belirtisinden, aşısına, tedavisinin yanı sıra merak edilen bir diğer şey ise kaynağı oldu. 'Corona virüs nasıl ortaya çıktı?' sorusu kafaları kurcalıyor. Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişiye ve 86 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu. İşte corona virüs gerçeği.
09.04.2020 09:49
- Son Güncelleme: 09.04.2020 09:49
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