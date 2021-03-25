Koronavirüste çocuk vaka alarmı! Çocuk vakalarda yüzde yüzden fazla artış! Uzman isimden çarpıcı açıklamalar...

Gelen son dakika haberine göre Brezilya'da koronavirüsün yeni mutasyonları keşfedildi. Uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı. Öte yandan koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. DR. İsmail Balık'tan A Haber canlı yayınında çocuk vaka artışına dair açıklamalarda bulundu.