ABD'de Joe Biden yine gündemde! Biden duraksadı ve cümlesini tamamlayamadı

Son dakika haberi: 80 yaşında merdiven dayayan ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana yaptığı gaflar, hatalar ve düşmesiyle gündemde. Biden, son olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le birlikte katıldığı toplantıda sözlerini unutunca danışmanları araya girdi ve toplantı bitirilip gazeteciler çıkarıldı.

Donald Trump'a karşı girdiği yarışı kazanan Joe Biden'ın ABD Başkanlığı çok uzun sürmeyeceğe benziyor. Son olarak geçtiğimiz hafta uçağa binerken merdivenlerde 3 defa düşen Biden şimdi de gazetecilere açıklama yaparken ne söyleyeceğini unuttu.

DONDU KALDI

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirdi. Bu görevlendirme sonrası gazetecilere açıklama yaparken bir anda dondu kaldı. Cümlesini tamamlayamayan Biden'ın imdadına ise danışmanları yetişti, gazeteciler apar topar salondan çıkarıldı.

İLK DEĞİL

Joe Biden'ın kameralar karşısında bu duruma düşmesi ilk değil. Henüz başkan adayıyken kameralar karşısında gaf yapan veya cümlesini unutan Biden'ın bu zamana kadar düştüğü durumlar şunlar:

-Adaylık sürecinde kendisini başkan adayı olarak değil. Senato adayı olarak tanıttı "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." dedi.

-Başkanlığının ilk günlerinde kararnameleri imzaladıktan sonra elindeki kalemi ceketinin iç cebine sokamadı. O anlar kameraya yansıdı.

-Savunma Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unuttu "şeye şeye" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

-Başkan Yardımcısı Harris için "ABD Başkanı Kamala Harris" dedi.

-ABD Başkanlık uçağı Air Force One'a binerken üst üste 3 kez düştü. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti.