Haberler Video Haber Videoları ABD'de Joe Biden yine gündemde! Biden duraksadı ve cümlesini tamamlayamadı

ABD'de Joe Biden yine gündemde! Biden duraksadı ve cümlesini tamamlayamadı

ABD'de Joe Biden yine gündemde! Biden duraksadı ve cümlesini tamamlayamadı
25.03.2021 12:16
Ana Sayfa 02:13
Cumhuriyet savcısı başından...
Ana Sayfa 00:20
CHP'li İBB kaderine terk etti!...
Ana Sayfa 00:19
ABD'de Joe Biden yine...
Ana Sayfa 05:26
15 yaşındaki kıza tecavüz edip...
Ana Sayfa 00:52
Türkiye'nin konuştuğu Melek...
Ana Sayfa 00:15
Yasemin Kay Allen'den çok...
Ana Sayfa 00:06
Karlı rampada kaza anı...
Ana Sayfa 01:46
Çekmeköy’de korkutan fabrika...
Ana Sayfa 00:51
Biontech aşısı Türkiye'de! 1.4...
Ana Sayfa 02:17
Koronavirüs Bilim Kurulu...
Ana Sayfa 00:09
Harbiye’de iki kişi otel...
Ana Sayfa 01:43
Salih Memişoğlu cinayetinde...

Son dakika haberi: 80 yaşında merdiven dayayan ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana yaptığı gaflar, hatalar ve düşmesiyle gündemde. Biden, son olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le birlikte katıldığı toplantıda sözlerini unutunca danışmanları araya girdi ve toplantı bitirilip gazeteciler çıkarıldı.


Donald Trump'a karşı girdiği yarışı kazanan Joe Biden'ın ABD Başkanlığı çok uzun sürmeyeceğe benziyor. Son olarak geçtiğimiz hafta uçağa binerken merdivenlerde 3 defa düşen Biden şimdi de gazetecilere açıklama yaparken ne söyleyeceğini unuttu.

DONDU KALDI
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirdi. Bu görevlendirme sonrası gazetecilere açıklama yaparken bir anda dondu kaldı. Cümlesini tamamlayamayan Biden'ın imdadına ise danışmanları yetişti, gazeteciler apar topar salondan çıkarıldı.

İLK DEĞİL
Joe Biden'ın kameralar karşısında bu duruma düşmesi ilk değil. Henüz başkan adayıyken kameralar karşısında gaf yapan veya cümlesini unutan Biden'ın bu zamana kadar düştüğü durumlar şunlar:

-Adaylık sürecinde kendisini başkan adayı olarak değil. Senato adayı olarak tanıttı "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." dedi.

-Başkanlığının ilk günlerinde kararnameleri imzaladıktan sonra elindeki kalemi ceketinin iç cebine sokamadı. O anlar kameraya yansıdı.

-Savunma Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unuttu "şeye şeye" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

-Başkan Yardımcısı Harris için "ABD Başkanı Kamala Harris" dedi.

-ABD Başkanlık uçağı Air Force One'a binerken üst üste 3 kez düştü. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti.

Haber Videoları