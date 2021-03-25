Koronavirüste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mutasyon tehlikesi
Dünyayı bir seneyi aşkın süredir ele geçiren yeni tip koronavirüs son günlerde mutasyonlar ile daha da korkutucu boyuta ulaştı. Gelen son dakika haberine göre Brezilya'da koronavirüsün yeni mutasyonları keşfedildi. Uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı. Öte yandan koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor. İşte detaylar...
25.03.2021 09:32
- Son Güncelleme: 25.03.2021 09:32