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Koronavirüste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mutasyon tehlikesi

Dünyayı bir seneyi aşkın süredir ele geçiren yeni tip koronavirüs son günlerde mutasyonlar ile daha da korkutucu boyuta ulaştı. Gelen son dakika haberine göre Brezilya'da koronavirüsün yeni mutasyonları keşfedildi. Uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı. Öte yandan koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor. İşte detaylar...

25.03.2021 09:32 - Son Güncelleme: 25.03.2021 09:32
Koronavirste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mustasyon tehlikesi

Brezilya Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılan araştırmalarda, Covid-19'un mutasyona uğramış 3 türünün tespit edildiği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mustasyon tehlikesi

Uzmanlar, ülke genelinde aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle olan etkileşiminden dolayı "güçlü bir üreme alanı" oluşurken, yeni mutasyonların virüse karşı oluşan antikorları etkisizleştirmesinden korkuluyor.

Koronavirste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mustasyon tehlikesi

DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ
Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.

Koronavirste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mustasyon tehlikesi

VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti.

Koronavirste 3 yeni mutasyon daha ortaya çıktı! Bu kez daha bulaşıcı ve daha güçlü! Çocuklarda mustasyon tehlikesi

Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.