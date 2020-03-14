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Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

14.03.2020 16:31

Dünyayı esir alan ve milyonlarca insanı tehdit eden koronavirüs sebebiyle pek çok şirketin gündeminde evden çalışma var. Halihazırda haftanın bir veya iki günü evden çalışma uygulayan pek çok uluslararası şirket vardı. Süreç ilerleyince tüm şirketler olası bir salgın durumunda evden çalışabilmek için pilot uygulamalar yapmaya başladılar. Diğer taraftan koronavirüs, işçi işveren açısından da pek çok soruyu gündeme getirdi. İşte 15 soruda koronavirüste çalışma hakları.


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