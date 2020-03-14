Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?
Dünyayı esir alan ve milyonlarca insanı tehdit eden koronavirüs sebebiyle pek çok şirketin gündeminde evden çalışma var. Halihazırda haftanın bir veya iki günü evden çalışma uygulayan pek çok uluslararası şirket vardı. Süreç ilerleyince tüm şirketler olası bir salgın durumunda evden çalışabilmek için pilot uygulamalar yapmaya başladılar. Diğer taraftan koronavirüs, işçi işveren açısından da pek çok soruyu gündeme getirdi. İşte 15 soruda koronavirüste çalışma hakları.
2- İşverenin koronavirüs nedeniyle genel olarak yükümlülükleri nelerdir?
İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması yükümlülükleri bulunuyor.
3- Çalışanın yükümlülükleri neler?
Çalışanların da diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle, şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan çalışanların durumu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekir.