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Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

Dünyayı esir alan ve milyonlarca insanı tehdit eden koronavirüs sebebiyle pek çok şirketin gündeminde evden çalışma var. Halihazırda haftanın bir veya iki günü evden çalışma uygulayan pek çok uluslararası şirket vardı. Süreç ilerleyince tüm şirketler olası bir salgın durumunda evden çalışabilmek için pilot uygulamalar yapmaya başladılar. Diğer taraftan koronavirüs, işçi işveren açısından da pek çok soruyu gündeme getirdi. İşte 15 soruda koronavirüste çalışma hakları.

14.03.2020 10:18 - Son Güncelleme: 14.03.2020 10:29
Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

Bir çalışan virüsten enfekte olduysa ne olur? Ya da çevresinde enfekte olmuş birisi varsa, kendini karantinaya aldıysa izinli mi sayılır? Bir çalışan yurtdışı seyahate gitmeyi reddebilir mi? İş hukuku uzmanı avukat Hasan Erdem, Hürriyet'e yanıtladı.

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Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

1- Çalışan, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle enfekte olursa ne olur?
Çalışanın koronavirüs nedeniyle enfekte olması durumunda, çalışanın SGK ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında muayenesi sonrasında tedavi sürecinin başlatılması söz konusu olacaktır.

Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

Çalışan sağlık problemi nedeniyle istirahatlı sayılacak olduğundan istirahatı süresince SGK'ndan geçici iş göremezlik ödeneği alacak olup, işe devamı gerekmediği gibi, herhangi bir çalışanın sağlık sebepleri nedeniyle tabi olduğu prosedür işleyecektir.

Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

2- İşverenin koronavirüs nedeniyle genel olarak yükümlülükleri nelerdir?
İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması yükümlülükleri bulunuyor.

Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışan hakları neler? Evden çalışmak mümkün mü?

3- Çalışanın yükümlülükleri neler?
Çalışanların da diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle, şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan çalışanların durumu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekir.

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