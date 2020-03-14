Yeni AVM çalışma saatleri nedir? AVM’ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? 14.03.2020 17:10

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında AVM çalışma saatleri değişti. Yeni AVM çalışma saatleri nedir? AVM’ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikler de azalmaya başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte AVM’lerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Böylelikle kalabalığın azaltılması ve virüsün yayılma hızının düşürülmesi planlanıyor. Peki, AVM çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı…

Türkiye'de 5 kişide görülen Koronavirüs (Coronavirüs) nedeniyle önlemler peş peşe alınıyor. Okulların tatil edilmesi, maçların seyircisiz oynanması, iş hayatında evden çalışma formüllerinin yanı sıra AVM çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Yeni AVM çalışma saatleri nedir? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Tüm alışveriş merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar birçok önlem alınacak.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır" dedi

Hüseyin Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığının altını çizen Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı. Bunu yanı sıra AVM'lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizdi. Altaş, kiracılarımızın da aynı önlemleri ziyaretçilerimize temas ettiği tüm noktalarda uygulanması konusunda takipçi olacağını ekledi. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini sakin ama tedbirli olmaya davet eden Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.