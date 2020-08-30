96 yaşında koronavirüse yakalanan ve kronik rahatsızlığı bulunan Hasibe Yavuz sekiz günlük mücadelesinin ardından hayata tutundu. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Yavuz “Önce Allah’ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk” dedi.
Koronavirüse yakalanan 96 yaşındaki Hasibe nine sekiz günün ardından hayata tutundu
30.08.2020 21:56
- Koronavirüse yakalanan 96 yaşındaki Hasibe nine sekiz günün ardından hayata tutundu
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