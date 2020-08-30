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Koronavirüse yakalanan 96 yaşındaki Hasibe nine sekiz günün ardından hayata tutundu

Koronavirüse yakalanan 96 yaşındaki Hasibe nine sekiz günün ardından hayata tutundu
30.08.2020 21:56

96 yaşında koronavirüse yakalanan ve kronik rahatsızlığı bulunan Hasibe Yavuz sekiz günlük mücadelesinin ardından hayata tutundu. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Yavuz “Önce Allah’ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk” dedi.


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