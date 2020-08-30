HDP'li Ömer Öcalan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ı hedef gösterdi | İftiralara 5 cevap

30.08.2020 21:41

Hapiste çürüyen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ı hedef gösterdi. Yalan yanlış bilgiler veren Ömer Öcalan Halfeti meydanında bağırarak halkın huzurunu kaçırdı. Karın ağrısının sebebiyse bir önceki dönem HDP’nin yönettiği belediye tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın isminin verildiği parkın yerine cami ve aşevi yapılması çıktı. Başkan Albayrak, kendisine iftira atan HDP’li Öcalan’ı 5 yanıtla yerden yere vurdu.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, seçilmeden önce HDP'li Belediye'nin terör örgütü PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. İcraatleriyle kısa sürede halkın gönlüne girmeyi başaran Albayrak, 31 Mart'ta aday olduğu Halfeti ilçesinde Belediye Başkanı seçilmişti.

"ARTIK BELEDİYEMİZİN PARASINI KANDİL'E GÖNDEREMİYORSUNUZ"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın iftiralarına karşı sosyal medya hesabından 5 yanıt verdi.

İşte o açıklamalar:

"1-Yeşil alan miktarını artırıp Cami ve aşevi yapacağımız yeri satmıyoruz; ama sen beynini Kandil'e sattığın için iftira atıyorsun düşünmeden bilmeden konuşuyorsun ucuz siyaset yapıyorsun.

2-Belediyemizin parasını Kandil'e gönderemiyorsunuz araçları ile hendek kazamıyorsunuz artık.

3- Bu güne kadar tüm halkımızın bildiği bu projemiz hakkında belediyemizden herhangi bir bilgi almadan, olumlu olumsuz görüş beyan etmek yerine şahsımı itham ederek hiç bir faydanızın olmadığı Halfeti'ye hizmet etme sevdamızı lekeleyemezsiniz...

4.Hala seçilmiş belediye başkanını kayyum olarak lanse ederek, 2019 Halfeti yerel seçim başarısızlığınızı gizleyemezsiniz. Kendi doğduğun ve hiçbir faydanın olmadığı Ömerli'de bile oyların yüzde 40'ını aldık...

5- Kayyum olarak görev başladığım dönemde 3 aydır maaş ödemediğiniz için hesapta 2 milyon para vardı evet. İşçilerin emeğini alın terini bile kirli siyasetinize engel etmişsiniz. Sözleşme yaptığınız sendika DİSK'e ait borçların dahi ödemesini biz yaptık. Hani siz işçiden emekten yanaydınız sol siyaset yapıyordunuz..."

HDP'Lİ VEKİL CAMİ VE AŞEVİNE KARŞI ÇIKTI

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin sosyal medya hesabından HDP'li Ömer Öcalan'a sert tepki gösterdi. Şahin, "Halfeti'de belediye cami ve aşevi yapıyor ama HDP buna bile karşı çıkıyor! HDP Milletvekilinin iddialarına Halfeti'nin genç belediye başkanı Şeref Albayrak'ın verdiği cevabı mutlaka okuyun... Vatandaşa hizmetten neden rahatsız olur ki bir siyasi parti?" ifadelerini kullandı.