Son dakika: Gözler koronavirüs toplantısı sonrası bu açıklamada! Saati belli oldu 23.03.2020 18:10

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamanın saati belli oldu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamanın saati belli oldu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

TOPLANTI 13.30'DA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."