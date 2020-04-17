Koronavirüs salgını sonrası hayat ne zaman normale dönecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı 17.04.2020 10:55

İlk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ardından dünya çapında yayılarak pandemiye dönüşen koronavirüs salgını her geçen gün binlerce can daha alıyor. Bugüne kadar vaka sayısı dünya çapında 2 milyon 150 bini aşarken, ölü sayısı ise 150 bine yaklaştı. Milyarlarca insan salgının ne zaman biteceğini merak ediyor. A Haber canlı yayınına katılan İç Hastalıkları Uzman Prof. Dr. Osman Erk salgın sonrası hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin soruya yanıt verirken, vaka sayısında 2 ay içerisinde zirve noktaya ulaşılacağını belirtti. İşte Prof. Dr. Osman Erk'in açıklamaları...

Koronavirüs salgını ile ilgili aşı ve ilaç bulma çalışmaları tüm dünyada sürerken, milyarlarca insan da salgının ne zaman biteceği ve ne zaman normal yaşama dönüleceğini merak ediyor. Uzmanların konuyla ilgili görüşleri merak ediliyor. A Haber canlı yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Vaka sayısının 2 ay içerisinde zirve noktaya ulaşabileceğini söyleyen Erk, hayatın ne zaman normalde döneceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Osman Erk'in açıklalamalarından öne çıkanlar

Vakaların %30'unun herhangi bir bulgu belirti vermeden seyrettiğini görebiliyoruz. Yüzde 55'inin ise belli belirsiz şikayetlerle seyrettiğini görüyoruz ama yüzde 15'lik dilimde hastalık oldukça ağır seyrediyor ve yüzde 10'un mutlaka hastaneye yatırılması gerekiyor. Yüzde 5 kadar vaka da yoğun bakımda tedavi edilmek zorunda kalınıyor. Bizim için önemli olan bu yüzde 15'lik dilim. En fazla risk içeren dilim bu dilim. Özellikle 65 yaş ve üzerinde altta yatan hastalığı olan kişilerin önlemlerini en üst seviyede almaları gerektiğini söylemeliyim.

TÜRKİYE'DE GENÇLER DE ETKİLENİYOR

Ama Türkiye'deki vaka sayılarına baktığımızda 60 yaş ve altında hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 21,3. Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Avrupa'daki oranlara baktığımızda yüzde 400'lük, dünyadaki ortalamalara baktığımızda ise yüzde 900'lük bir artışa tekabül ediyor bu. Yani bizde gençler de kesinlikle etkileniyor.

BASİT KURALLARA DİKKAT EDİLMELİ

Bizim nüfusumuz son derece genç. Toplum olarak 30 yaş civarında bir ortalamaya sahibiz. Bu pozitif etkenlerden bir tanesi ama salgının yaygınlığı düşünüldüğünde gençlerin mutlaka bundan etkileneceğini bilmemiz lazım. O yüzden her yaş grubunda olanların mutlaka en üst düzeyde önlemlerini almaları gerekir. Hastalığın ilaç ve aşısı olmadığını biliyoruz ve evimizde kalmaya devam etmeliyiz. Maske takmak, hijyen kuralları ve sosyal mesafe kuralları önemli. Son derece basit ve etkili önlemlere herkes dikkat ederse, 1 ay sonra çok daha farklı ve iyi bir koşullarda olacağımızı söylemek mümkün olur.

ERKEKLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Kadınların bağışıklık sistemi çok daha güçlü. Erkekler daha dışa dönüktür, daha agresiftir, daha mücadelecidir ama bağışıklık sistemlerine baktığımızda kadınların bağışıklık sistemlerinin çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kadınlarda kanser hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları çok daha az görülüyor. Kromozomal olarak kadınlarda XX dediğimiz iki ayrı kromozom var ve bu kromozomlar bağışıklık sistemini destekleyen kromozomlar aynı zamanda.