İBB'den büyük skandal! CHP'li olmayana yardım kolisi yok! 17.04.2020 10:43

CHP'li İstanbul Büyküşehir Belediyesi büyük bir skandala imza attı. Belediye görevlilerinin yardım kolilerini özellikle CHP'li hanelere ulaştırması dikkat çekti. Yardım kolisi dağıtan İBB görevlilerine mahalleli "Neden 278 hane arasında sadece CHP’liye veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, İBB çalışanlarına 'Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır' ifadelerini kullandı.