CHP gençlik kollarından açlık grevinde olan DHKP-C terör örgütünün müzik grubu Grup Yorum için destek videosu! 17.04.2020 10:48

CHP İzmir Gençlik Kolları açlık grevinde olan DHKP-C terör örgütünün müzik grubu Grup Yorum üyeleri için sosyal medyadan yayınladıkları video ile destek çağrısında bulundu. Videoya tepki gösteren AK Parti İzmir Gençlik Kolu Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Bir yandan ‘’İzmir’in dağlarında çiçekler açar’’ diyeceksiniz. Diğer yandan terör yardakçılarının dağlarına su serpeceksiniz. Bundan sonra Atatürkçülük taslamak yok” dedi.