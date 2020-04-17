Kadınlar coronavirüse (Kovid-19) karşı neden erkeklerden daha dirençli?

Çin'den çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. Erkekler, kadınlara göre daha fazla yaşımını yitirdi. Nedenlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk anlattı:

"Çin'den, İtalya'dan ve dünyanın diğer yerlerinden gelen vaka bildirimlerine göre Covid- 19'un kadınlarda daha az sıklıkta ortaya çıktığı daha az öldürücü olduğu belirlendi. Ölüm oranlarına bakıldığında yüzde 65-70 oranında erkekler önde.

Bunun birçok nedeni vardır.

Kanser ve infeksiyon hastalıkları, bağışıklık sisteminin yetersiz durumda olması ile ortaya çıkan hastalıklardır." İşte o farklılıklar:

● Kadınların bu farklılığının genetik bir temeli de vardır. Kadınlarda bulunan XX (iki adet) kromozomları bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasını sağlar. Erkeklerde bir X bir Y kromozomu vardır.

● Kadınların bağışıklık sisteminin güçlü olmasında kadınlık hormonu olan östrojenin de belirli bir etkisi vardır.

● Erkeklere göre agresif bağışıklık olduğu için kanser ve infeksiyon hastalıkları daha seyrek yakalanırlar.

● Bu bağışıklık sistemleri sayesinde, hastalıklara karşı antikor (Vücutta virüslere karşı savaşçı asker) cevabı daha yoğundur.

● Daha az sigara ve alkol kullanırlar, daha sağlıklı beslenirler, hareketlidirler, daha az stres yaşarlar.

● El yıkama alışkanlıkları erkeklere göre çok daha fazladır, bu da virüse karşı koruyucu etki gösterir.

● Sağlıklı yaşam tarzları nedeni ile ortalama olarak erkeklerden 10 yıl daha fazla yaşarlar.

● Kadın erkek arasındaki bu farklılık, daha bebekken belirti verir. Kız bebekler erken yürüyüp erken konuşurken, erkek bebekler ise daha geç konuşur.

Kadınların agresif bağışıklık sistemi, her zaman olumlu seyretmez. Bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırdığı için kadınlarda tiroid ve romatizmal hastalıklar çok daha sıktır...