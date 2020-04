Coronavirüs, tüm dünyayı sardı. Bilim dünyası bu kabusa karşı çalışmaları hızlandırdı. Tedavide C vitaminin kullanıldığı açıklandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu mucizeyi TAKVİM'e anlattı: Bağışıklık sistemi; kemik iliği, karaciğer, dalak ve lenf bezleri gibi organlardan, beyaz kan hücrelerinden ve antikorlardan oluşan vücudun en karmaşık sistemidir. Kanser ve infeksiyon gibi hastalıklar genel olarak bağışıklık sisteminin yetersiz olması ile ilgili hastalıklardır. Vücut dıştan infeksiyon, içten kanser gibi bir saldırıya uğradığında lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerini kısa sürede bölünüp çoğalarak buna cevap verirler. Bu hızla çoğalma ve düşmana karşı koymak için birçok gıdaya, vitamin ve minerale ihtiyaç vardır. C vitamini bu durumda kilit rol alan besin maddelerinin başında gelir. C vitamini antioksidan özelliğe sahip olmakla birlikte, tüm antioksidanların en sıra dışı olanı, en önemlisidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, virüsler karşı ciddi antiviral etkiler gösterir.

YAN ETKİSİ YOK

Organlardaki bağ dokusunu oluşturan kollajen sentezini arttırarak infeksiyon ve kanser hücrelerinin çevreye yayılmasını engeller. Bazı kanserojenleri etkisiz hale getirir. Vücutta toksinler nedeni ile oluşan hasarları engeller. Yüksek doz mega C vitamini yıllardır kanser tedavisinde, gripten HIV'e kadar birçok virüsleri etkisiz hale getirmekte kullanılmıştır. C vitamini tedavisinin yan etkisi yoktur.



SİGARA İÇENLER BOLCA TÜKETMELİ

Günlük C vitamini ihtiyacı yaklaşık 100 miligram kadardır. Sigara içenlerde ihtiyaç artmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı daha çok hayvansal ve işlenmiş gıdalarla beslendikleri için C vitamini düzeyleri düşüktür. En fazla C vitamini barındıran besinler brokoli, biber, kivi ve limondur. Sanılanın aksine portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini daha azdır. 100 gram brokoli, biber, kivi ve limonda, 100 miligram C vitamini vardır. Portakal, greyfurt ve mandalina ise daha az C vitamini içerir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENİRİR

ŞU anda yüksek doz ve damardan (10 gram-50 gram) C vitamini ciddi Covid-19 hastalarında kullanılmakta ve iyi sonuçlar bildirilmektedir. Bunun dışında günde 4 kez 1500 gram damardan C vitamini alınarak bu virüse karşı koruyucu etki ortaya çıktığı düşünülmektedir. C vitamini almak, bağışıklığımızı güçlendirecektir.



VİRÜS BUZDOLABINDA YAŞIYOR!

San Francisco'daki Gladstone Enstitüleri'nden virolog Dr. Warner Greene, ürünleri buzdolabınıza koymadan önce dezenfekte etmek için birkaç dakikanızı ayırmanızı tavsiye ediyor. Dr. Greene, "Cronavirüsler doğası gereği 'yapışkan' virüslerdir" dedi ve ekledi: Yüzeylerde hızlı ölmelerine rağmen, yüzeylerde şaşırtıcı bir süre boyunca hayatta kalabilirler. Yani buzdolabında yaşama ihtimalleri yüksek. O nedenle siz tedbir almak zorundasınız. Virüsün yaklaşık 4 derecelik sıcaklıkta geliştiği görülmüştü.