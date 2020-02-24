Koronavirüs kabusu sınırımızda! İran'da 50'den fazla kişi Koronavirüsten öldü iddiası! |Video 24.02.2020 18:53

Çin’de ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası alarm verirken salgında son 24 saatte 150 kişi hayatını kaybetti. Sınır komşumuz İran’da da görülen Koronavirüs nedeniyle 50’den fazla insanın öldüğü iddia edildi. İran’daki virüs Türkiye’yi de harekete geçirmişti. Ölümlerin artmasının ardından Türkiye sınırlarını kapattığını ve uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619'a ulaştı.

İRAN'DA 50 ÖLÜ İDDİASI

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur" dedi.

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi. Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti: "Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim" ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti



Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn'de virüs tespit edilenlerin İran'dan geldiği belirtiliyor. İtalya'da da salgında ölü sayısı dörde yükseldi. Ülkenin kuzey bölgesinde görülen corona virüsü vakaları da artmaya devam ediyor.

Çin'de toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 619'a çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.

Çin ayrıca corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu. Bununla birlikte Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e

geriledi. Bugüne kadar Covid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734'e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.