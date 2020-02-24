Son dakika: Çin Rusya Büyükelçisi dünyaya duyurdu: Koronavirüsün aşısını bulduk |Video 24.02.2020 18:24

Son dakika haberine göre dünyada birçok ülkeye hızla yayılan ve 3 bine yakın can alan koronavirüsün aşısının bulunduğu açıklandı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs için aşının bulunduğu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiği duyuruldu.