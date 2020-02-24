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Salgın illeti Koronavirüs tehdidiyle tüm dünyaya korku salıp kendini hatırlattı! İşte tarihin en ölümcül 10 virüsü! |Video

Salgın illeti Koronavirüs tehdidiyle tüm dünyaya korku salıp kendini hatırlattı! İşte tarihin en ölümcül 10 virüsü! |Video

24.02.2020 13:03

Koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılıyor. Salgın illeti Koronavirüs tehdidiyle tüm dünyaya korku salıp kendini yeniden hatırlattı. Tıp dünyasını bile zaman zaman çaresiz bırakan virüsler, tarihte de insanlığın en büyük sınavlarından biri olmuştu. İşte tarihe damga vurmuş en ölümcül 10 virüs...


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