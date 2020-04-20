Hacettepe'de görevli Dr. Adnan Menderes Vural (34), bir hafta gecesini gündüzüne kattı. Coronalı hastaya baktı. Hastasını iyileştiren Ankaralı Doktor yoğun bakımda Michael jackson dansı yaptı.
Koronavirüs hastasında iyileşme gören doktor Michael Jackson dansı yaptı20.04.2020 04:18
- Koronavirüs hastasında iyileşme gören doktor Michael Jackson dansı yaptı
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