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Koronavirüs hastasında iyileşme gören doktor Michael Jackson dansı yaptı

Koronavirüs hastasında iyileşme gören doktor Michael Jackson dansı yaptı

20.04.2020 04:18

Hacettepe'de görevli Dr. Adnan Menderes Vural (34), bir hafta gecesini gündüzüne kattı. Coronalı hastaya baktı. Hastasını iyileştiren Ankaralı Doktor yoğun bakımda ​Michael j​ackson dansı yaptı.


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