Amerikan hayranları iyi baksın! Koronadan ölenleri kamyon kasasına yığdılar

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ABD’ye kabus gibi çöktü. Virüsün merkez üssü haline gelen ABD’de 40 binin üzerinde insan ölürken sağlık sistemi de çökme noktasına geldi. New York’un en büyük hastanelerinden olan Bronx Hospital’dan gelen görüntülerde hastanenin Türkiye’de ki hastaneler ile kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu ve hastaların sedyelerde amatörce taşındığı görüldü. Bronx Hospital'dan gelen görüntülerde ölülerin de morglara sığmadığı üst üste kamyon kasasına yığıldığı görüldü.
Amerikan hayranları iyi baksın! Koronadan ölenleri kamyon kasasına yığdılar19.04.2020 22:53
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