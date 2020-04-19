Amerikan hayranları iyi baksın! Koronadan ölenleri kamyon kasasına yığdılar 19.04.2020 22:53

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ABD’ye kabus gibi çöktü. Virüsün merkez üssü haline gelen ABD’de 40 binin üzerinde insan ölürken sağlık sistemi de çökme noktasına geldi. New York’un en büyük hastanelerinden olan Bronx Hospital’dan gelen görüntülerde hastanenin Türkiye’de ki hastaneler ile kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu ve hastaların sedyelerde amatörce taşındığı görüldü. Bronx Hospital'dan gelen görüntülerde ölülerin de morglara sığmadığı üst üste kamyon kasasına yığıldığı görüldü.