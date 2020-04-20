20 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Son dakika haberi... Hava durumunu merak eden vatandaşlarımıza beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada birçok ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava yağmurlu mu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 20 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla bölgenin doğusu çok bulutlu, öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu