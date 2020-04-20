20 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) 20.04.2020 09:31

Son dakika haberi... Hava durumunu merak eden vatandaşlarımıza beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada birçok ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava yağmurlu mu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 20 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla bölgenin doğusu çok bulutlu, öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu