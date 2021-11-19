AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığı söylendi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız." dedi. A Haber deprem sonrası yıkımın olduğu Alaca Köyü'ne ulaşıp köyden ilk görüntüleri canlı yayında verdi. Yıkımın olduğu evin sahibi, ''Eşim ve çocuklarımı gördüğümde eşim ve çocuklrım bayılmışlardı'' ifadesinden bulundu. İşte depremin şiddetini gösteren görüntüler...