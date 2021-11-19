Erzurum Depremi SON DAKİKA! Köprüköy'de 5,1'lik deprem! Erzurum Valisi ve Erzurum AFAD İl Müdürü: Yıkılan evler var

Erzurum'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından son dakika açıklama geldi. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber'de açıkladı. Memiş,"Birkaç köyden yıkım ihabrı aldık, can kaybı ihbarı yok" ifadelerini kullandı. Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ise ''Mescitli ve Topçu köyünde yıkım ihbarı aldık'' açıklamasında bulundu.