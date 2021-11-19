Erzurum'un Köprüköy ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğün 5,1 olarak açıkladı.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak duyuruldu.

Erzurum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinin Topçu mahallesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen Erzurum depremi, Ağrı ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

"BAZI BİNALARDA YIKIM VAR"

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Akalan, yaptığı açıklamada "Bazı binalarda yıkım olduğu bilgileri var" dedi.

SON DEPREMLER

2021.11.19 15:27:45 37.8783 25.2915 13.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.19 13:54:01 41.2783 33.5013 4.8 -.- 3.0 -.- AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU) REVIZE01 (2021.11.19 13:54:01)

2021.11.19 13:45:27 36.2025 33.7002 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.11.19 13:33:26 36.4988 34.2155 0.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2021.11.19 13:28:38 36.2185 33.5793 0.0 -.- 1.0 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.11.19 13:00:41 40.4133 29.2148 0.0 -.- 1.7 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.11.19 12:34:02 38.8940 27.8097 9.2 -.- 2.9 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel



2021.11.19 12:17:42 36.2803 33.7102 0.0 -.- 1.3 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.11.19 11:54:30 36.5820 36.3415 18.1 -.- 1.3 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2021.11.19 11:44:08 37.1967 37.1732 0.0 -.- 1.4 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.11.19 11:28:15 39.9182 28.8377 0.0 -.- 1.8 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.11.19 10:23:34 40.9925 28.7988 9.5 -.- 2.0 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL) İlksel

2021.11.19 10:15:21 35.1610 25.2667 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.19 08:40:21 38.1283 27.2082 7.5 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.11.19 08:17:19 40.0288 27.4077 8.6 -.- 2.4 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel



2021.11.19 08:16:21 40.6843 27.4815 11.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.19 07:57:17 40.2793 29.1532 10.1 -.- 1.8 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2021.11.19 07:09:59 38.0907 35.7152 4.2 -.- 1.0 -.- KALE-DEVELI (KAYSERI) İlksel

2021.11.19 05:48:25 38.0933 27.1878 19.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.11.19 04:02:38 39.9867 26.4577 6.8 -.- 1.2 -.- DENIZGORUNDU-(CANAKKALE) İlksel

2021.11.19 04:00:55 38.4067 38.8313 5.0 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.19 03:33:50 37.8142 27.1088 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.19 03:32:06 37.8178 27.0992 2.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.19 03:18:42 38.7460 39.9603 1.2 -.- 2.3 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2021.11.19 02:42:01 40.8437 30.9675 16.6 -.- 1.0 -.- SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2021.11.19 02:38:16 38.9280 26.0452 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel



2021.11.19 02:36:12 37.8963 26.4712 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.19 01:28:51 38.0208 31.1947 20.9 -.- 1.5 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel

2021.11.19 01:25:49 37.7062 29.3937 4.0 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.11.19 01:01:29 38.0213 31.2065 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel

2021.11.19 00:33:14 38.9298 42.0118 11.0 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel

2021.11.18 23:24:55 36.9492 27.6528 7.8 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 20:52:52 40.6880 27.4363 16.1 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.18 20:30:36 37.3795 34.3712 17.5 -.- 1.4 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel