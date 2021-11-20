Düşük faize kim neden karşı çıkıyor? Faiz lobilerine boyun eğersek...

Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın sözleri:

Bir tarafta ilkelerde birleşmiş şeffaf ve sürdürülebilir bir ittifak olan Cumhur İttifakı var. Karşısında ise bir şeyleri inşa etmekten ziyade yıkmaya yönelik bir araya gelmiş proje bazlı bir ittifak olan Millet İttifakı var. Vatandaşımızın bu ülkeyi bu yapının yönetemeyeceğini görmesi lazım.

Belki birtakım şeyleri yıkmayı başarabilirler ama bu ülkeyi yönetemezler. CHP'nin parti olma vasfı zayıflarken HDP ile İYİ Parti arasında ara yüz gibi ikisini de idare etmeye çalışıyor. Bu yapının ülkeyi yönetemeyeceğinin görüleceğine inanıyorum.

KUR SALDIRILARI

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Finansal krizde bile yaşamadığımız küçülmeyi geçen yıl dünya ekonomisi yaşadı. Dünya ekonomisi yüzde 3 küçülme yaşadı. Pandemi ve etkileri dünya ekonomisini adeta felç etti. Bu bizi de bir miktar etkiledi.

Dünya küçülürken geçtiğimiz yıl biz yüzde 1,8 büyümeyi başardık. Dünya ekonomisine göre 5 puanlık bir daha iyi performans gösteriyorsunuz. Muhalefet pandemi etkilerini yeni sistemin etkileri, hükümet sisteminin etkileri gibi topluma takdim etmeye çalışıyor. Bu pandemi krizinden hiç etkilenmedik demek yanlış bir yaklaşım olur ama biz en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz.

Dünyada yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentisi bizde ise yüzde 9'un üzerinde bir büyüme beklentisi var. İhracatımız inanılmaz bir yükselişte ve 220 milyar doları aşacağız. Tarımımız kuraklığa rağmen büyüme trendini sürdürüyor. Hizmet sektörünün hareketlenmesiyle istihdam anlamında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Yani reel tarafından işin bir sıkıntısı yok.

Finansal tarafta ve döviz kurlarıyla ilgili tartışmalar var. Ekonomiyi faiz, döviz ve kurdan ibaret olarak görmemek gerek. Reel ekonomiyi görmememiz gerekiyor. Finansal piyasalarda fiyat istikrarı oldukça önemli. Dünyaya bakmadan enflasyonla ilgili konuyu anlamak mümkün değil.

ABD'de yıllardır yüzde 1,5 olan enflasyon yüzde 8'lere çıkmış durumda. Avrupa'da ise 2 veya 3 katına çıkan ülkeler var. Arz şokları ve talebin toparlanması ve bu ikisi arasındaki uyumsuzluklar enflasyonu artırmış durumda. Dünyada genel bakış açısı bu hareketlerin geçici olduğu, gelecek yılın ortalarına doğru tüm dünya farklı bir çerçeve oluşacağını bekliyor.

Doviz kurlarının temellerle ilgili boyutu vardır. Bütçe açığınız nerede, bankacılık sistemini nerede cari açığınız ne durumda orta vadede esas belirleyici olanlar bu temellerdir. Eğer bunları güçlü tutuyorsanız finansal piyasalarda fiyatlar oturacaktır. Finansal piyasalarda algılar ve spekülatif hareketler daha etkili olabiliyor.

Kısa vadeli dalgalanmalar içeriden veya dışarından kaynaklı olabiliyor. Eğer istikrarınız varsa bunlar belli bir süre sonra sona erip yerli yerine oturacaktır.

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın açıklamaları:

Kendilerine Millet İttifakı adı veren ancak birçok kişi tarafından Zillet İttifakı diye anılan yapının 2023 seçimleri yaklaştıkça gittikçe çözülmeye başladığını ve ciddi dağılma emareleri gösterdiğini söyleyebilir. HDP ile yapılan ittifakın CHP'nin ulusalcı kesimi ve İYİ Parti'nin milliyetçi kesimini rahatsız ettiğinin farkındalar.

Bu ittifakı seçimlere kadar götürüp sabit tutabilmenin hesaplarını yapıyorlar. Burada yapılan tezkere konusunda ve Kandil konusunda yapılan açıklamalar tutarsızlıklarını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ SALDIRI ALTINDA

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisi 2013 yılından beri gizli ve açık saldırı altında. 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Trump tarafından başlatılan ve çeşitli odaklar tarafından desteklenen bir saldırı bu. Ülke olarak da buna karşı bir mücadele veriliyor.

Bu süreçte kayıplarımız olsa da adeta devlerle çalışan Türkiye'nin ekonomik açıdan büyük bir kırılganlık yaşamadığı ortaya çıktı. İhracatta sürekli olarak rekorlar kırılıyor. Bu süreçte birileri döviz ile oynuyor. Bizi döviz üzerinden yormaya ve hedeflerimizden vazgeçirmeye çalışıyorlar.

Döviz yükselirken borsa yükseliyor cari açığımız cari fazlaya dönüyor bir yandan da ihracat rekorları kırılıyor. Üretim ve istihdam artıyor. Birileri 2023'e giden yolda olabildiği kadar bu ülkeye nasıl zarar verebiliriz hevesindeler. Eğer bunlara karşı boyun eğersek bugünleri mum ile arar hale gelebiliriz. Teslim olursak bütün bildiği menfaat ve çıkar olan o dış mihraklar bütün millet olarak bizim sosyal durumuza bakmadan bizi çok daha kötü durumlara getirirler.

Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın öne çıkan ifadeleri:

Meral Akşener "Proje İttifakı" diyor. Bunların projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'den indirmek. Sadece Erdoğan değil bugüne kadar olan milli politikaları da terk etmektir. Bunu CHP tek başına yapmaz. Burada İYİ Parti, HDP, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan devrede. Ancak bu da yetmiyor Kandil'den destek alıyorlar. İşte bunların hepsini görüyoruz.

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