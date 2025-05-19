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İngöl’de başıboş köpek saldırısı kamerada!
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İngöl'de başıboş köpek saldırısı kamerada!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:52:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 10:06:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsünün küçük bir çocuğa saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokakta yürüyen çocuk bir anda köpek sürüsünün hedefi oldu. Korkuyla kaçan çocuğu, çevredeki bir vatandaşın bağırarak müdahale etmesi kurtardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin ve izleyenlerin yüreğini ağza getirdi. Sokakta yürüyen bir çocuk, başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısı anında yaşanan korku dolu anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuk Kaçmaya Başladı, Köpekler Peşini Bırakmadı
Olay sırasında mahalledeki bir sokakta yalnız yürüyen çocuk, bir anda birkaç köpeğin dikkatini çekti. Köpeklerin hızla çocuğa yönelmesiyle birlikte çocuk panik içinde koşmaya başladı. Görüntülerde çocuğun nefes nefese kaçmaya çalıştığı, köpeklerin ise saldırgan şekilde onu kovaladığı görülüyor.

Vatandaşın Müdahalesiyle Kurtuldu
O anlara tanık olan bir mahalle sakini, apartman balkonundan bağırarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Çocuğun imdadına yetişen bu müdahale sayesinde köpekler dağılırken, çocuk olası bir yaralanmadan son anda kurtuldu. Görüntülerde vatandaşın yüksek sesle bağırması ve köpeklerin uzaklaşması net şekilde yer alıyor.

Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Çekti
Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı hem çocuğun yaşadığı korkuya hem de sokaklarda başıboş gezen köpeklerin oluşturduğu riske dikkat çekti. "Ya o balkon olmasaydı?", "Bu çocuk şanslıymış" gibi yorumlar dikkat çekti.

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