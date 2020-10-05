Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde şoke eden olay! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.