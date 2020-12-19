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Kocaeli'nde durakta bekleyen vatandaşlar TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kocaeli'nde durakta bekleyen vatandaşlar TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19.12.2020 21:13
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan TIR yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, TIR'ı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı.


Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik (67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı.

Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi.

Durakta bekleyen yolcular erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, TIR'ın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

TIRIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, TIR'ın bir anda durağa dalıp, bekleyen minibüse çarptığı görülüyor.

Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise koşarak son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuluyor.

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