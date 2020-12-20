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SON DEPREMLER | Muğla'da peş peşe iki deprem! Büyük panik yaşandı

SON DEPREMLER | Muğla'da peş peşe iki deprem! Büyük panik yaşandı
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Son dakika haberine göre sabah saatlerinde Muğla'nın Ula ilçesinde peş peşe 3,9 ve 3,8 şiddetinde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Deprem sırasında il çevresinde panik yaşandı.


Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.

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