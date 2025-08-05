Kocaeli Gölcük'te 22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Bahrican Tokay, ailesi tarafından sabah saatlerinde yatağında hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tokay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesi 112'yi aradı, olay yerine polis sevk edildi

Olay, Çiftlik Mahallesi Ali Uçar Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Sabah saatlerinde oğullarını kontrol eden aile, Bahrican Tokay'ı yatağında hareketsiz görünce panik içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Epilepsi hastası olduğu iddia edildi

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tokay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin epilepsi hastası olduğu öne sürülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.

Cenazesi morga kaldırıldı, inceleme başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Tokay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.