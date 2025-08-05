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Erzincan son dakika haberleri: “Veresiye alkol yok” deyince dehşet saçtı! Kavga, darp, vandalizm…

Erzincan’da veresiye alkol isteyen bir kişi darp edildi, olay sonrası çevreye zarar verdi.

Erzincan'ın Hocabey Mahallesi'nde veresiye alkol alma isteğiyle başlayan tartışma, darp ve vandalizme dönüştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 4 kişi, bir şahsı sokak ortasında darp etti.

Camları kırdı, gıda maddelerini sokağa fırlattı
Olay, gece saatlerinde 1008. Sokak'ta meydana geldi. Alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden şahıs, darp edilmesinin ardından bir iş yerinin camlarını demir sopayla kırarak çevreye zarar verdi. İçerideki bazı ürünleri yola fırlattı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, hafif yaralı olan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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