KKTC'de Türkiye aleyhinde skandal sözler!

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katıldığı bir programda Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ercil, programda "Burası Türkiye'nin işgalinde olan, istila edilmiş bir yerdir." sözleriyle algı operasyonu yapmak istedi. Ancak Ercil'in yalan ve iftiralarla dolu algı operasyonu amacına ulaşamadı. Sosyal medya üzerinden söylediği o sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü.
Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil katıldığı bir programda Türkiye'yi yalan ve iftiralarla hedef aldı, akıl almaz ifadeler kullandı.
DAVAYA İHANET!
Elcil, "Burası Türkiye'nin işgalinde olan, istila edilmiş bir yerdir." diyerek büyük bir skandala imza attı. Elcil'in bu sözlere yönelik tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda, Şener Elcil sert sözlerle eleştirildi, Kıbrıs davasına ihanet etmekle suçlandı.
Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri daha önce de, Barış Pınarı Harekatına karşı yürütülen algı operasyonuna destek vermişti.
PYD/PKK'lı teröristlerin ve yandaşlarının 'siviller hedef alınıyor' yalanına ortak olmuştu.
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Eger Türkiye K.KIBRISI "isgal" (nereden cikti isgal... kimin agizindan?) etmeseydi bügün türkce degil... yunanca ve ya inglizce konusurlardi. Aslinda daha GERCEKCI olsak... bir türk bile kalmazdi ADADA, yani SOYKIRIM olurdu. Teee o zamanlarda akdeniz enerji kaynaklar üzerine hesaplar yapilmisti, ve bu lanetli dünya "nimeti/laneti" olarn enerji ve neticesinde PARA/etki gücün magduru ne hoski yine bizim insanimiz oldu, O SOYKIRIM girisimin ACISINI tüm dünyaya cektirmek yerine, utanmadan KENDI kutraricisi TÜRKIYEYI seytanlastirma girisiminde bulunuyor,
KIBRISDAKI pkk lilar yani... böyle terörist tartari nasil ögretmenler sendika genel sekreteri secildi büyük SORU isareti... bunlar egitim bu serefsizlerin elinde ise, COCUKLARI Türkiyeden nefret etmeyi ögretiyorlar desem belki yanlis bir tahmin olmaz. Bunun gibi ekmeksiz köpeklerin nankörlügünü ne kadar kolayca tahammül ediyor K.KIBRIS...?
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