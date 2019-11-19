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Cumhurbaşkanlığından 'siyanür' açıklaması: Harekete geçildi

19.11.2019 22:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Kalın, son günlerde artan siyanürle intihar olaylarına yönelik alınacak tedbirle ilgili bilgi verdi ve bakanlıkları koordineli olarak konuyla ilgili harekete geçtiğini ifade etti. Kalın, siyanür ile toplu intihar olaylarıyla ilgili yaşananların 'intihar' değil toplu bir cinayet olduğunun altını çizdi ve bu tür olaylarda medyanın dikkatli davranması, hassas olması konusunda uyarılarda bulundu.


Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kalın, son günlerde artan siyanürle intihar olaylarına yönelik alınacak tedbirle ilgili bilgi verdi ve bakanlıkları koordineli olarak konuyla ilgili harekete geçtiğini ifade etti. Kalın, siyanür ile toplu intihar olaylarıyla ilgili yaşananların 'intihar' değil toplu bir cinayet olduğunun altını çizdi ve bu tür olaylarda medyanın dikkatli davranması, hassas olması konusunda uyarılarda bulundu.

SİYANÜR SATILINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kalın, siyanür satışına ilişkin, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak." diye konuştu.

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