KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'i kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti. Görüşmede Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü de hazır bulundu.
Komutanlar Bir Arada
Görüşmede Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de hazır bulundu. Kabul sırasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.