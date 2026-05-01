Adana'da üç araç birbirine girdi: Bir ölü, 4 yaralı!

Gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, acı haber hastaneden geldi. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında şiddetli bir zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, T.A. idaresindeki cip ve Yakup Ağca yönetimindeki ciple çarpıştı.

Hastanede acı haber

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlar içerisinde bulunan Gülseren Ağca (64), T.A., Y.A., M.A. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Gülseren Ağca, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Kaza sonrası Güneri Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya karışan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Bunlar da Var

Kocaeli TEM'de 6 Tır çarpıştı! Ulaşım felç
Kocaeli TEM'de 6 Tır çarpıştı! Ulaşım felç
Van Saray'da 5 yaşındaki Hamza'nın vefat ettiği köpek saldırısı kamerada
Van Saray'da 5 yaşındaki Hamza'nın vefat ettiği köpek saldırısı kamerada
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti

