Adana'da üç araç birbirine girdi: Bir ölü, 4 yaralı!

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında şiddetli bir zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, T.A. idaresindeki cip ve Yakup Ağca yönetimindeki ciple çarpıştı.

Hastanede acı haber

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlar içerisinde bulunan Gülseren Ağca (64), T.A., Y.A., M.A. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Gülseren Ağca, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Kaza sonrası Güneri Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya karışan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.