İstanbul Beyoğlu'nda sabahın erken saatlerinde meydana gelen yangın faciası yürekleri dağladı. İki katlı binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah Saatlerinde Alevler Yükseldi

Yangın, saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binada çıktı. Giriş katta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı, Acı Haber Geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, evde bulunan iki kişi yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak ekiplerin evde yaptığı incelemede, yangın sırasında mahsur kalan 2 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Mahallede büyük üzüntüye yol açan olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı bilirkişi raporuyla netleşecek.