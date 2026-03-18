CHP'de koltuğu sallanan Özgür Özel son olarak "Turpun küçüğü" diyerek sahneye çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL AKIN GÜRLEK'İ HEDEFE KOYDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedefe kolay Özel, "Elde 12 mülk var. Değeri 325 milyon TL. Satılan 4 konut var. Değeri 126 milyon TL. Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. 10 hakim ve savcı, 19 yıl çalışsalar, bütün parayı birleştirseler bunların hepsini aynı anda alıyorlar."iddiasında bulundu.

Özel iddialarını ileri taşıyarak Gürlek'in denizi olmayan Lüksemburg'ta demirli bir yatı olduğunu öne sürdü.

AKIN GÜRLEK'TEN BİR YANIT DAHA

Dün (17 Mart) iddiaları reddeden ve Özel hakkında yasal süreç başlatacağını söyleyen Akın Gürlek yeni bir açıklama daha yaptı.

Akın Gürlek şöyle konuştu:

Özgür Özel'in birinci amacı Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek. İkincisi ise Muhittin Böcek davasındaki bazı iddiaların üzerini örtmek.



Bakan Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel'in hakkında ortaya attığı mal varlığı iftiralarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler." diyen Bakan Gürlek, belgelere dayanak olarak gösterilen "ID" numaralarında da Akın Gürlek yazmadığını belirtti.

CHP Lideri Özgür Özel'in amacının "Asrın Yolsuzluk Davasını" perdelemek olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunuperdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."

Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu anlatan Bakan Gürlek, "Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak." dedi.

LÜKSEMBURG'A HİÇ GİTMEDİM

Öte yandan Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Akın Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak; Hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını belirtti.