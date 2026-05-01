İnegöl'de facianın eşiğinden dönüldü: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 17.00 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Seyithan S. (27) idaresindeki 16 BRP 772 plakalı hafif ticari araç, o sırada ara sokaktan caddeye çıkış yapan Ahmet A. (46) yönetimindeki 16 ARM 848 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Seyithan S. ve Ahmet A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa S. (17) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Karalar Yolu Caddesi üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.