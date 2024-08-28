İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlükleri koordinesinde yürütülen operasyonlarda, terör örgütüne mensup 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları, ByLock kullandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşarak polis ekiplerini tebrik etti.