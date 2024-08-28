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Kıskaç-25 Operasyonunda FETÖ'ye Ağır Darbe: 11 İlde 20 Şüpheli Yakalandı
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Kıskaç-25 Operasyonunda FETÖ'ye Ağır Darbe: 11 İlde 20 Şüpheli Yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024, 10:32 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024, 10:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-25" operasyonlarında, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetler yürüttükleri tespit edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlara dair görüntüleri paylaşarak polis ekiplerine tebriklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlükleri koordinesinde yürütülen operasyonlarda, terör örgütüne mensup 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları, ByLock kullandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşarak polis ekiplerini tebrik etti.

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