Haberler Haber Videoları Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" iddiasına soruşturma başlatıldı

Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" iddiasına soruşturma başlatıldı

Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" iddiasına soruşturma başlatıldı
13.10.2021 11:43
Ana Sayfa 00:57
Kazançları dudak uçuklattı!...
Ana Sayfa 06:25
Başkan Erdoğan’ın harekat...
Ana Sayfa 02:20
Amerikalı turist otel...
Ana Sayfa 01:04
Boğaz'da dehşet anları!
Ana Sayfa 03:16
Antalya'da yine orman yangını
Ana Sayfa 03:03
87 milyonluk vurgunun...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:35
Burcu Esmersoy derin dekolteli...
Ana Sayfa 00:44
Nevşin Mengü canlı yayında...
Ana Sayfa 00:46
5 öğrenciye mezar olan...
Ana Sayfa 06:18
Esra Erol'da Mustafa'nın 50...
Ana Sayfa 00:21
Türkücü Ceylan hastaneye...

Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Başkanı Kılıçdaroğlu ve ittifak ortağı İyi Partili Koray Aydın'ın "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan ‘Dur bakalım başınıza daha neler gelecek’ diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" demişti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Haber Videoları
SON DAKİKA