ABD yönetimi, Çarşamba gecesi sosyal medya platformları X ve Instagram üzerinden paylaşılan iki kısa ve esrarengiz video ile dijital dünyanın gündemini sarstı. Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar, kısa süre içinde milyonlarca etkileşim alırken, videoların içeriği ve birinin hızla silinmesi "operasyonel bir hata mı yoksa bir duyuru hazırlığı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Beyaz Saray'ın Resmi Hesaplarından 'Hatalı' Paylaşım mı, Planlı Mesaj mı?

Paylaşılan ilk video, sadece dört saniye sürüyordu. Görüntülerde bir kişinin sadece ayakları görülürken, arka planda bir kadın sesinin "Yakında başlatılıyor, değil mi?" (Launching soon, right?) diye sorduğu net bir şekilde duyuluyordu. Bu video, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Beyaz Saray tarafından silindi; ancak sosyal medya kullanıcıları videoyu çoktan kaydederek viral hale getirdi.

İki Farklı Video ve Silinen Görüntülerin Sırrı

Silinen ilk videonun ardından gelen ikinci paylaşım ise gizemi daha da derinleştirdi. Tamamen siyah bir ekranla başlayan ikinci videoda, sadece bir telefon bildirim sesi duyuldu ve ardından Amerikan bayrağının çok kısa bir görüntüsü ekrana yansıdı. Her iki videonun da herhangi bir açıklama metni veya etiket içermemesi, Beyaz Saray'ın stratejik bir iletişim hazırlığında olduğu ya da sosyal medya yönetiminde ciddi bir karışıklık yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

"Yakında Başlatılıyor" Sorusu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Söz konusu videoların ardından Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bazı uzmanlar bunun yeni bir hükümet uygulaması veya önemli bir politika duyurusu için yapılan bir "teaser" (ön izleme) olduğunu savunurken, diğerleri ise bunun tamamen yanlışlıkla paylaşılan kişisel görüntüler olabileceğini öne sürüyor. Özellikle "yakında başlatılıyor" ifadesinin neyi temsil ettiği merak konusu olmaya devam ediyor. Esrarengiz videoların tamamını ve sosyal medyadaki yansımalarını haberimizdeki videodan inceleyebilirsiniz.