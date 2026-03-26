MSB duyurdu: Güneydoğu'da NATO karargahı kuruluyor
Milli Savunma Bakanlığı, bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bu kapsamda, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan TSK personeli tahliye edildi. Bakanlık konuyla ilgili detayları da paylaştı. MSB, NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında Türk general komutasında kurulması planlanan Çok Uluslu Kolordu Karargâhı için 6'ncı Kolordu Komutanlığı'nın görevlendirildiğini duyurdu