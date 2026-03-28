Bakan Fidan'dan A Haber'de Orta Doğu savaşı mesajı: Barışın önündeki engel İsrail
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Fidan, savaşın giderek bölgesel bir yayılma riski taşıdığı uyarısında bulunarak, Türkiye’nin önceliğinin çatışmaların durdurulması ve daha geniş bir coğrafyaya sıçramasının engellenmesi olduğunu söyledi.