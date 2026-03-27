Kayseri’de kaleden indirildi gazeteciye saldırdı: İkna sonrası tekmeli tepki!

Kayseri'de intihar etmek amacıyla çıktığı kale surlarından ikna edilerek indirilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme atmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ş. (41) Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi kalenin surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin şahsı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerin altına şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için yanına çıktı. H.Ş. bir süre sonra ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye 'ne resim çekiyorsun' diyerek tekme atmaya çalışan şahsı polis ekipleri engelledi. Şahıs çevredeki meraklı vatandaşların bakışları arasında ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Karadeniz’de Türk gemisine gizemli saldırı: Makine dairesine dışarıdan müdahale
Kübra Karaaslan'dan açıklama geldi: Görüntülerdeki kişi ben değilim
Köprüdeki ikna çabaları sonuç vermedi: Kübra Karaaslan ölüme atladı
Kubilay Kaan Kundakçı’nın odasını annesi ilk kez açtı!
