Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2021 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2021 10:36
    ABONE OL

    Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarına soruşturma!

    Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

    Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler iddialarına soruşturma!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

    Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

    Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde o konular var
    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarına soruşturma!
        SON DAKİKA