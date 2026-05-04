Çorum'da feci kaza: Tırın altına giren araçta can pazarı!

Samsun yönüne ilerleyen hafif ticari aracın aynı istikametteki tıra çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Samsun Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsa Mert Y. yönetimindeki hafif ticari araç, karayolunda aynı yönde seyretmekte olan Ali Erkan K. idaresindeki Mercedes marka tıra arkadan şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan sürücü ile yanındaki yolcu Etka K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Can Pazarı Yaşandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu acil yardım ekiplerine bildirmesiyle bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati Tehlike Sürüyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan yolcu konumundaki Etka K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

