Ordu'da heyelan felaketi: Evler hasar gördü, yollar çöktü!

Ordu'da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak, Akkuş ilçesinde toprak kaymalarına yol açtı. Bazı ikametlerde hasar oluşurken, ulaşıma kapanan yollarda belediye ve karayolları ekipleri teyakkuza geçti.

Toprak Yumuşadı, Heyelan Geldi

Bölgede etkili olan yağışların toprağı yumuşatması sonucu, Akkuş ilçesinin bazı noktalarında zemin kaymaları yaşandı. Heyelanlar özellikle yollar üzerinde derin çökmelere neden olurken, bazı vatandaşların evlerinde de maddi hasar oluştuğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler Teyakkuza Geçti

Yaşanan olayın ardından belediye ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürerken, ekiplerin yollardaki çökme ve toprak yığınlarını temizlemek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiği bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

