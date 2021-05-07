''Kendisine açıktan para verdik'' CHP'li Aykut Erdoğdu'nun haraca bağladığı belediye başkanları konuştu!

Son dakika haberi! CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, belediyeleri haraca bağladığına ilişkin deşifre olan WhatsApp yazışmalarını itiraf etti. Erdoğdu, belediye başkanlarını haraca bağlamadığını inkar etmeyerek, "O mesajlar, söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan belediye başkanlarıyla olan yazışmalarımdır" dedi. Ancak haraca bağlanan belediye başkanları Erdoğdu'ya, "Kendisine açıktan para verdik." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Kadıköy Moda'da, değeri 5 milyon lira olan deniz manzaralı 176 metrekare iskânsız dubleksinin ortaya çıkmasından adeta çılgına dönen Erdoğdu'nun daha önce de İzmir Çeşme'de aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı ortaya çıkmıştı.

Erdoğdu'nun seçim kampanyalarına yardım adı altında bazı işadamlarından genel merkeze verilmek üzere aldığı paraların makbuzlarının parti kayıtlarında bulunamaması, CHP Genel Merkezi'nde büyük rahatsızlık yarattı. Önceki gün yayımlanan "Belediyeleri haraca bağladı" haberinin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Erdoğdu, para dilendiği belediye başkanlarını açıklamalarıyla hedef tahtasına oturttu.

'SİYASETİ BIRAKMANIN EŞİĞİNDEYİM'

Hem KHK'lı akademisyenler için hem de zehirli dil kullanarak hakaret ettiği siyasetçilere karşı kaybettiği tazminatlarla ilgili para istediği CHP'nin eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile yazışmalarını kabul eden Erdoğdu, "Beni siyaseti bırakmanın eşiğine getiren ve şu alçaklıklarla beni ve ailemi muhatap eden 3 belediye başkanına da hakkımı helal etmiyorum. Siyasette yetki alan sorumluluk da almalı. Söz tutulmalı" ifadelerini içeren bir tweet attı. Ancak Erdoğdu kısa süre sonra bu paylaşımını sildi. Ardından ise parti yönetimini ve belediye başkanlarını hedef alan açıklamalarıyla adeta gemileri yaktı.





YAZIŞMALARI İTİRAF ETTİ

Belediyeleri haraca bağladığı dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan Erdoğdu, WhatsApp yazışmalarını doğrulayarak partisine ve sözlerini tutmayan belediye başkanlarına yüklendi. Erdoğdu şunları söyledi: "Bana söz veren belediye başkanlarını defalarca aradım, mesaj attım. 'Bugün, yarın' diyerek beni sürekli oyaladılar. Ben de söz verdikleri maaşların ödenmesi gerektiğini söyledim. Sadece Hayri İnönü, 'Resmi işe başlama tarihine kadar maaşları nakit ödeyelim' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Akademisyenlerin hesap numarasını gönderdim. 'Belediyenin adı kayda girmesin, hukuki sorun olur, elden ödeyelim' dedi. Şişli Belediyesi'nden bir meclis üyesi nakit olarak 30 bin TL getirdi. Ben, 'Paraya asla dokunmam. Bu parayı muhasebe ödesin' dedim. 5-6 ay 5 akademisyenin maaşı bu şekilde ödendi. Diğer iki belediye başkanı KHK'lıları, 'Güvenlik soruşturmaları dolayısıyla işe alamayız' dedi. Şişli Belediyesi dahil belediye başkanları verdikleri sözleri tutmadığı için yaklaşık 3 yıl boyunca birkaç MYK üyesinin kişisel desteği dışında aylık yaklaşık 100 bin TL maaşları ben ödemek zorunda kaldım..."

'KENDİSİNE AÇIKTAN PARA VERDİK'

Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde mülkler edinen Erdoğdu'nun iddialarının aksine açıklamalarda bulunan İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerin gözde ilçelerinin belediye başkanları, "Kendisine açıktan para verdik" diye açıklama yaptı. Erdoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını da ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu.

Bankalar tarafından takibe düşmem aileme karşı beni çok zor durumda bırakabilirdi. SABAH'ın haber yaptığı WhatsApp mesajları söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan belediye başkanı ile olan yazışmalarımdır. Bu durumu dönemin MYK üyelerine defalarca anlatmama rağmen hukuki bir çözüm bulunamadı. Ben bu ödemeleri yaparken yakın akrabam ve arkadaşlarım dışında hiç kimseden kör kuruş almadım" dedi.





KİRLİ İŞLERİ ORTAYA ÇIKINCA İFTİRAYA SARILIYOR

Sabah'ın haberine göre, ortaya çıkan her kirli icraatının ardından kendi üzerindeki baskıyı azaltmak ve hedef saptırmak için devlet büyüklerine iftira atarak çamur siyaseti yapan Aykut Erdoğdu'nun, akademisyenlere rapor karşılığı maaş adı altında açıktan paralar veren belediye başkanlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçeceği öğrenildi. Erdoğdu'ya açıktan ödeme yapan belediye başkanlarının, kamunun parasını bu şekilde açıktan n asıl verdiği tartışma konusu oldu.