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Kemal Kılıçdaroğlu 'gizemli 8 saat' sorusuna ''Hamburger yemeğe gittim'' cevabını verdi! Sözcüsü ise onu yalancı ilan etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'gizemli 8 saat' sorusuna ''Hamburger yemeğe gittim'' cevabını verdi! Sözcüsü ise onu yalancı ilan etti
18.10.2022 11:08

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ABD'ye icazet turuna giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca ortadan kayboluşu ile ilgili sır devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bu 8 saatte bazı FETÖ'cü isimlerle görüştüğü kamuoyuna iddia olarak yansırken, CHP MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik kayboluş süresiyle ilgili sorulan soru karşısında küplere bindi. Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca nerede olduğunu açıklayamayan Öztrak, "Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birleri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır" dedi.

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