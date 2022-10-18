Başkan Erdoğan talimatı verdi! Madenci ailelerine mali destek Meclis'e geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciası oldu.





BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Toplantıda, Başkan Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi. İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi.



AK Parti MKYK toplantısı, dün parti genel merkezinde Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan'ın kısa bir açış konuşması yaptığı toplantının ana gündem maddesi Amasra'da meydana gelen ve 41 işçinin ölümüne neden olan maden faciası oldu.



EKİP KURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parti yönetimine olaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Toplantıda, devam eden Meclis çalışmaları görüşüldü.





Toplantıda, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına yapılacak yardımlarla ilgili bir ekip oluşturulduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan çalışma ekibinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu'nun da yer alacağı öğrenildi. Erdoğan'ın toplantıda, faciada yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdiği de belirtildi.





TORBAYA EKLENECEK

Bu kapsamda işçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Aranızda bir an önce toplanın ve bu konuyu ivedilikle çözün" dediği ifade edildi. Mevzuat ekibinin yardımlarla ilgili çalışmayı tamamladıktan sonra, düzenlemenin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ekonomik torba yasaya ekleneceği belirtiliyor. Erdoğan, daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sunum yaptı.



BAŞÖRTÜSÜ TASLAĞI BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için hazırlanan Anayasa değişikliği taslağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Başkan Erdoğan'ın, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edeceği öğrenildi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi.